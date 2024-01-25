Терапевт описал пикантную проблему, способную испугать мужчин Терапевт Каннингем: пугающие выделения из пениса могут говорить о плохой гигиене

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Пикантная мужская проблема выделений из пениса, которую многие принимают за симптом серьезного венерического заболевания, на самом деле может быть следствием плохой гигиены, рассказал в интервью британскому изданию The Daily Star врач-терапевт Лоуренс Каннингем. По его словам, подобные выделения обычно скапливаются под крайней плотью и называются смегма.

Смегма появляется из-за естественного процесса отшелушивания кожи. В области половых органов этот процесс происходит довольно быстро, поэтому если не убирать омертвевшие клетки, они смешиваться с кожными салом и потом, — объяснил специалист.

Он добавил, что в этом случае выделения, имеющие неприятный запах, говорят лишь о плохой гигиене мужчины и сами по себе не вредят здоровью. Однако они способствуют размножению бактерий, которые, в свою очередь, уже становятся причиной инфекций половых органов, а также зуда и раздражения.

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