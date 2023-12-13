Теракты и захват объектов: что известно о планах Польши на Белоруссию Глава КГБ Белоруссии Тертель: в Польше готовят бойцов для терактов в республике

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Польше подготовили семь групп для захвата объектов и терактов на территории республики. Что об этом известно?

Что удалось выяснить КГБ Белоруссии

По словам Тертеля, наиболее агрессивная группа тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, которой руководит гражданин Белоруссии Асадулаев, сбежавший из страны.

«На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ею руководит наш гражданин Асадулаев, 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом Шляхтич. Это одна из наиболее агрессивных структур», — рассказал глава КГБ.

Он подчеркнул, что КГБ Белоруссии известны имена сотрудников западных спецслужб, которые курируют подготовку данных групп.

«Мы считаем, что это недопустимо. Мы такую практику не используем и не считаем, что это хорошо. Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них», — заявил Тертель.

Также он обратил внимание, что КГБ Белоруссии получал информацию, что эта «публика хотела бы совершить провокации с применением методов 1939 года». При этом он напомнил о печальной практике Соединенных Штатов Америки, которые спонсировали ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а потом это оружие повернулось против самого Вашингтона.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Это было неоднократно. Мы знаем ситуацию с ИГИЛ и историю их взаимоотношений с американскими спецслужбами. И наши иностранные коллеги могут добиться таких же отрицательных результатов для себя», — резюмировал Трель.

Что в КГБ Белоруссии говорили о планах западных спецслужб

26 июня заместитель начальника Следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что спецслужбы Запада финансируют и обучают бойцов в Прибалтике и Польше для захвата власти в республике.

По его словам, КГБ также известны те фонды, через которые происходит финансирование боевых групп.

«Комитету государственной безопасности эти лица известны, нам известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку. Нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1»

Бычек привел в пример некоторые из фондов, которые созданы спецслужбами западных стран: в Польше это «Гром», в Литве это Союз стрелков Литвы, на Украине это СБУ и подразделения украинской военной разведки.

9 мая Иван Тертель сообщил, что сотрудникам КГБ страны удалось предотвратить несколько терактов, все подозреваемые были задержаны.

«Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы», — пояснил он.

Читайте также:

РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Тур по РФ, митинги в Белоруссии, дочь: куда пропал певец Тима Белорусских

США расширили санкции против России и Белоруссии