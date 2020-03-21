https://static.news.ru/photo/b1943b76-6b92-11ea-aad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Michael Runkel/Global Look Press

Минздрав Саудовской Аравии сообщил, что число заражённых коронавирусом увеличилось до 362 человек.

По данным ведомства, число жертв вируса за сутки не изменилось и составляет 16 человек. Таким образом, можно говорить о том, что в стране идёт спад заболеваемости.

Кроме того, в Минздраве призвали граждан соблюдать правила личной гигиены, передаёт «Интерфакс».

На сегодняшний день COVID-19 подхватили более 277 тысяч человек, более 11,5 тысячи умерли, 91 тысяче удалось выздороветь.

Ранее NEWS.ru писал, что первые два случая заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждены в Кабардино-Балкарской Республике. Их выявили у местных жителей, недавно вернувшихся из-за границы. Больные госпитализированы в состоянии средней тяжести, пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Под наблюдением медиков находятся пятеро человек, которые с ними контактировали.