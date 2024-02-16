Темпы производства ВПК России заставили НАТО занервничать FT: темпы производства ВПК России обеспокоили НАТО

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АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Темпы производства военной промышленности России обеспокоили страны НАТО, сообщает Financial Times. Причиной стало возрождение российского оборонпрома, что, по данным газеты, аналитиками Альянса считалось невозможным.

Авторы материала отмечают, что ВПК России в прошлом году произвел миллионы снарядов для артиллерии и сотни танков. В НАТО тем временем подобные перспективы оказались под вопросом из-за возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Накануне президент России Владимир Путин посетил АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Он поблагодарил работников за производство качественной техники, которая используется в ходе СВО.

Ранее гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» (ГК «Ростех») Александр Потапов сообщил, что в России готовятся возобновить производство танков Т-80. По его словам, эта техника показывает высокую эффективность в зоне СВО.

До этого кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что военно-промышленный комплекс передает положительные импульсы на другие отрасли экономики. Это положительно влияет на динамику российской экономики в целом. Кроме того, по его словам, драйвером экономического роста традиционно является сельское хозяйство, в частности экспорт зерна и сырья от высокотехнологичных добывающих компаний и комплексов.