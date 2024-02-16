Темпы производства военной промышленности России обеспокоили страны НАТО, сообщает Financial Times. Причиной стало возрождение российского оборонпрома, что, по данным газеты, аналитиками Альянса считалось невозможным.
Авторы материала отмечают, что ВПК России в прошлом году произвел миллионы снарядов для артиллерии и сотни танков. В НАТО тем временем подобные перспективы оказались под вопросом из-за возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа.
Накануне президент России Владимир Путин посетил АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Он поблагодарил работников за производство качественной техники, которая используется в ходе СВО.
Ранее гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» (ГК «Ростех») Александр Потапов сообщил, что в России готовятся возобновить производство танков Т-80. По его словам, эта техника показывает высокую эффективность в зоне СВО.
До этого кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что военно-промышленный комплекс передает положительные импульсы на другие отрасли экономики. Это положительно влияет на динамику российской экономики в целом. Кроме того, по его словам, драйвером экономического роста традиционно является сельское хозяйство, в частности экспорт зерна и сырья от высокотехнологичных добывающих компаний и комплексов.