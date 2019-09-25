https://static.news.ru/photo/72fc969e-df8b-11e9-886d-fa163e074e61_660.jpg депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк готов отказаться от мандата ради подготовки к Олимпийским играм.

Если мне придётся выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры, и все мои коллеги это знают, — сказал спортсмен в интервью телеканалу Xsport .

Беленюк подчеркнул, что Олимпиада является его основной целью, и отметил, что совмещать тренировки с работой в Раде ему пока непросто.

Ранее News.ru сообщал, что Беленюк опубликовал в своём Facebook фотографию на фоне парламента и призвал показать её всем, кто говорит о засилье праворадикальных сил в стране.