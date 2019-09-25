Чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк готов отказаться от мандата ради подготовки к Олимпийским играм.
Если мне придётся выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры, и все мои коллеги это знают, — сказал спортсмен в интервью телеканалу
Xsport.
Беленюк подчеркнул, что Олимпиада является его основной целью, и отметил, что совмещать тренировки с работой в Раде ему пока непросто.
Ранее News.ru сообщал, что Беленюк опубликовал в своём Facebook фотографию на фоне парламента и призвал показать её всем, кто говорит о засилье праворадикальных сил в стране.