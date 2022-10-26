Тело пропавшей на Пхукете россиянки обнаружили в море

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Тело пропавшей на острове Пхукет на прошлой неделе россиянки Елены Радченко обнаружено в море. Об этом рассказал генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов. Тело было обнаружено туристической полицией. Процедуру опознания придется пройти друзьям женщины, которые прилетели вместе с ней на отдых, передает ТАСС.

Туристическая полиция сообщила, что тело россиянки было обнаружено в море в одном километре от того места, где она заходила, — подчеркнул Соснов.

Он также рассказал о грядущей процедуре опознания тела. Кроме того, генконсул сообщил, что сотрудники полиции уверены в том, что обнаружено именно тело пропавшей россиянки. Они аргументируют свою позицию тем, что на женщине был «купальник необычного цвета».

Россиянка не вернулась в один из отелей на острове 20 октября. В полицию и консульство обратились сотрудники турфирмы, услугами которой Радченко воспользовалась. В поисках женщины участвовали более 100 человек.

Отмечается, что в эти дни на Пхукете идет сезон дождей — волны могут достигать трех метров. На местах отдыха выставлены красные флажки, однако люди продолжают купаться.

Как стало известно ранее, еще одну гражданку России нашли мёртвой на острове Пхукет 31 мая. По предварительным данным, она могла погибнуть в результате падения с высоты, сообщала пресса со ссылкой на генконсула России Владимира Соснова.

Тело 35-летней туристки было найдено в одном из кондоминиумов в районе Патонг.