Телевизионная вышка Херсона устояла после обстрела ВСУ

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Телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений, пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента с места событий. Отмечается, что по району было выпущено несколько ракет типа «Точка-У» и РСЗО «Ураган». В настоящее время проверяется информация о пострадавших в результате обстрела.

По центру Херсона также были нанесены удары ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами». Всего, по данным журналиста, было два удара «Точками-У». Серия мощных взрывов прогремела рядом с телецентром. По неподтверждённым данным, после атаки в городе перестали работать российские телеканалы.

Российские военные сбили 13 беспилотных летательных аппаратов украинской армии в Харьковской и Херсонской областях. Кроме того, уничтожена одна ракета «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня, заявил ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, за 25 апреля ВКС РФ поразили 56 военных объектов ВСУ. В их числе пункты управления, районы сосредоточения живой силы и техники, а также топливохранилище.