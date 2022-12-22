Телеведущий Попов назвал встречу Медведева с главой КНР «сигналом Западу»

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин

Телеведущий Евгений Попов считает, что встреча зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева с Председателем КНР Си Цзиньпином важным событием для мировой политики. По его словам, она даст мощный толчок для развития российско-китайских отношений. Эксперт отметил, что встреча лидеров правящих партий России и Китая может являться сигналом для Запада, так как совпала с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, передают «Народные Новости»,

Конечно, это серьезная история. Встреча на высшем уровне наших руководителей говорит лишь о серьезности того послания, которое передал заместитель председателя совета безопасности председателю КНР, — заявил Попов.

Телеведущий напомнил, что Китай, будучи одним из мировых лидеров с точки зрения экономики и геополитики, не присоединился к санкциям против России и несмотря ни на что может считаться ее полноценным экономическим партнером.

В американских СМИ ранее сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский не смог привлечь на свою сторону главных критиков поддержки Киева со стороны США во время выступления перед Конгрессом. Многие, кто пришел послушать речь украинского лидера, в итоге не стали ему аплодировать, а из числа республиканцев на его речи присутствовали лишь 86 из 213 законодателей.