Телеведущий Ларри Кинг попал в больницу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4dffdd12-4d5b-11eb-aa08-fa163e074e61_660.jpg Ларри Кинг Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people/Global Look Press

Американский телеведущий Ларри Кинг заразился коронавирусом и оказался в медицинском центре Лос-Анджелеса Cedars-Sinai.

Госпитализировали 87-летнего журналиста ещё неделю назад, но известно об этом стало только сейчас, сообщает CNN. Отмечается, что Кинг в 2017 году проходил курс лечения от рака, также у него проблемы с сердцем и диабет.

Телеведущий, который родился в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Белоруссии, сейчас находится на изоляции. К нему не пускают ни детей, ни седьмую жену, с которой он собирался развестись.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в августе 2020 года Ларри Кинг рассказал об утрате двоих детей. Скончались его дочь Чайя и сын Эндрю. Чайя Кинг скончалась после борьбы с онкологией. У неё был рак лёгких. Детали о смерти сына неизвестны. У телеведущего остались ещё трое детей.