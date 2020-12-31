Телеведущий Ларри Кинг попал в больницу с коронавирусом

Американский телеведущий Ларри Кинг заразился коронавирусом и оказался в медицинском центре Лос-Анджелеса Cedars-Sinai.
Госпитализировали 87-летнего журналиста ещё неделю назад, но известно об этом стало только сейчас,
Телеведущий, который родился в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Белоруссии, сейчас находится на изоляции. К нему не пускают ни детей, ни седьмую жену, с которой он собирался развестись.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в августе 2020 года Ларри Кинг рассказал об утрате двоих детей. Скончались его дочь Чайя и сын Эндрю. Чайя Кинг скончалась после борьбы с онкологией. У неё был рак лёгких. Детали о смерти сына неизвестны. У телеведущего остались ещё трое детей.