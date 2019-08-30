https://static.news.ru/photo/1eba4fb0-cb2a-11e9-9b14-fa163e074e61_660.jpg Беар Гриллс Фото: beargrylls/instagram.com

Британский путешественник и тележурналист Беар Гриллс едва не погиб от укуса пчелы. Она ужалила мужчину во время съёмок его нового экстремального шоу.

Инцидент произошёл на отдалённом острове в Тихом океане, когда журналист переплавлял на лодке участников нового шоу, сообщает Metro .

У британца очень быстро проявилась серьёзная аллергическая реакция и начался анафилактический шок. Состояние Гриллса ухудшалось, и съёмочной бригаде пришлось прибегнуть к помощи медиков. На некоторое время съёмки пришлось прервать.

Ранее телеведущий уже бывал в похожей ситуации. Несколько лет назад пчела укусила его, когда он доставал соты с мёдом из улья. Тогда Гриллс продолжил съёмки, несмотря на моментально опухшее лицо.

Ранее News.ru рассказывал о том, что матч чемпионата мира по крикету между национальными командами Шри-Ланки и ЮАР пришлось прервать из-за роя пчёл, которые атаковали игроков. Стюарды турнира выгнали насекомых с поля с помощью огнетушителей.