Телеканалы Грузии представили разные данные с экзитполов местных выборов

Телеканалы Грузии представили разные предварительные данные с экзитполов второго тура муниципальных выборов. Они кардинально различаются. Об этом сообщает ТАСС.

Так, телеканал «Имеди» заявил , что во втором туре выборов мэра Тбилиси действующий градоначальник Каха Каладзе набирает 57,2%, оппозиционер Ника Мелия — 42,8%.

В свою очередь телеканал «Мтавари Архи» представил совершенно другие данные. Мелия набирает 51%, Каладзе — 49%. Кроме того, телеканал утверждает, что кандидаты в мэры от оппозиции побеждают в пяти крупнейших городах Грузии на местных выборах.

Ранее сообщалось, что в Грузии начала накаляться обстановка между политическими оппонентами, которые стали применять «грязные игры», чтобы избавиться от своих соперников. Об этом рассказала колумнист издания Ирина Инашвили.

При этом остаётся неясным тот факт, кто именно предоставляет журналистам информацию, которая должна надёжно храниться и применяться для государственной безопасности, добавила она.

По мнению Инашвили, политические силы в Грузии, несмотря на очевидную вражду по отношению друг к другу, увидели российский след в утечке информации. Только в одном случае эти якобы спецслужбы содействуют правящей партии, а в другом — её оппонентам.