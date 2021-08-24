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Телеканал рассказал о захваченных талибами американских самолётах и ракетах

02:05, 24 августа 2021
Телеканал рассказал о захваченных талибами американских самолётах и ракетах Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Захватившие Афганистан талибы получили в свои руки несколько американских самолётов, военных вертолётов и противотанковых ракет. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала утверждают, что в Пентагоне выражают обеспокоенность по этому поводу. Причём, решение о ликвидации потерянного вооружения пока не принято.

Возможно, талибам будет трудно использовать вертолёты и самолёты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно, — отметил телеканал.

Решение о проведении специальных операций с ударами по военным складам примут в США после эвакуации из Кабула своих последних граждан, считает Al-Arabiya.

Ранее стало известно, что талибы хотят иметь в распоряжении работающий аэропорт в Кабуле. По этому вопросу они контактируют с Вашингтоном, рассказал пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс. В настоящее время аэропорт находится под контролем военных США и их союзников, которые используют его для вывоза из Афганистана своих и местных граждан.

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