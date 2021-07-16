Телеканал CNN сообщил, что талибы спешат захватить Афганистан

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) ускоряют темпы проведения наступательных операций в Афганистане. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные разведывательных служб США.

Ознакомиться со сведениями смог источник телеканала в Конгрессе. По оценкам разведки, растёт угроза захвата Кабула, хотя в настоящее время для афганской столицы нет неминуемой опасности. При этом отмечается тот факт, что военные США всё ещё имеют возможность наносить удары по талибам с воздуха.

Собеседник телеканала также рассказал об анализе ситуации в Афганистане, который провели аналитики разведки. По их мнению, талибы в будущем могут установить контроль над большей частью территории страны и перекрыть для афганских властей поставки импорта. С точки зрения безопасности, ситуация в Афганистане ухудшается быстрее, чем ожидали в США, подчеркнул CNN.

Ранее стало известно, что ситуация в Афганистане становится всё хуже и хуже, а нестабильность из этого региона может перетечь в другие государства. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, афганский кризис влияет на обострение террористической угрозы и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня.