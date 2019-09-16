https://static.news.ru/photo/8b0a40a4-d88a-11e9-9d21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд Киева отказал телеканалу «112 Украина» в удовлетворении апелляции об отзыве лицензии. В ближайшее время телеканал может быть отключён по решению госрегулятора.

Мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом. Но решение уже будет действовать. Зрители, которые смотрят телеканал по Т2, а это довольно большое покрытие, все, кто принимает на антенну сигнал, — утратят возможность смотреть «112 Украина», — приводит сайт телеканала комментарий своего юриста Василия Сметаны.

Срок действия предыдущих лицензий телеканалов группы «112 Украина» истёк в сентябре 2018 года. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отказывается переоформлять новые документы. Необходимость в них возникла из-за смены руководства телеканала.

В ночь на 13 июля 2019 года здание телеканала «112 Украина» в Киеве было обстреляно из гранатомёта. Момент обстрела оказался в объективе камеры наблюдения. На записи запечатлено попадание снаряда в стену. После случившегося телеканал потребовал от президента страны Владимира Зеленского, правительства и силовых структур гарантий безопасности, писал News.ru.