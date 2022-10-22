Telegraph: Британия перебросит 60 танков в Германию для учений

Фото: army.mod.uk

Минобороны Великобритании снимет с хранения и перебросит в Германию около 60 танков Challenger 2 для учений, пишет издание Telegraph. Кроме того, Лондон намерен инвестировать значительные средства в учения НАТО и европейскую безопасность.

Танки будут направлены на базу НАТО в Зеннелагере. Маневры будут проходить на ее полигоне. Сама база служит хранилищем боевой техники и боеприпасов на случай обострения ситуации в Восточной Европе. В публикации отмечается, что Альянс обсуждает вопрос наращивания объемов боеприпасов на базе в целях облегчения материально-технического обеспечения, если «Ла-Манш будет оспариваться».

Танки Challenger 2 производились в Великобритании с середины 1990-х годов. В 2003-2010 годах применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке. В мае 2009 года производство этих боевых машин было свернуто из-за отсутствия заказа от Минобороны Соединенного Королевства.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказал Украине в поставках танков Leopard 2. Он заявил, что Берлин не намерен снабжать ВСУ этим видом бронетехники без согласования с партнерами.