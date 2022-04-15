Telegraph: британцы отказываются поддерживать санкции против России
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:16, 17 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Население Британии всё меньше поддерживает ограничительные меры, принятые правительством страны против России из-за спецоперации на Украине, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies. Доля тех, кто выражал готовность платить более высокие цены из-за энергетического эмбарго в отношении Москвы, сократилась с 50% в марте до 36% на этой неделе. В публикации сказано, что треть людей при этом отказались поддерживать введённые санкции.
Финансовые проблемы теперь перевешивают озабоченность ситуацией на Украине, — сказано в материале издания.
Министр иностранных дел Лиз Трасс в свою очередь заявила, что Великобритания понесёт из-за этих санкций «экономический ущерб».
Из-за отказа развивающихся стран от участия в глобальной коалиции по изоляции России у Москвы есть шанс обойти западные санкции, написала ранее газета Wall Street Journal. Автор публикации указывает на то, что ни Индия, ни Бразилия, ни ЮАР не стали осуждать действия России. Отмечается, что Кремль может воспользоваться этим и заявить о глобальной поддержке. Китай, по мнению автора, воспринимает Россию как союзника и стремится вместе с «соседом» разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок, и сделать так, чтобы «Пекин и Москва контролировали свои регионы».