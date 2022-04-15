Telegraph: британцы отказываются поддерживать санкции против России

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Российские войска обстреляли металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе агитационными снарядами, в которых находятся листовки с объяснением, как правильно сдаваться, передаёт корреспондент «Известий» Семён Ерёмин. На территории завода засели украинские националисты и иностранные наёмники. Журналист отметил, что у военных из России нет задачи убить кого-либо при обстреле.

Вооружённые силы РФ обстреляли «Азовсталь» агитационными снарядами, которые срабатывают в воздухе и доставляют на территорию завода листовки с призывом сдаваться для националистов, — рассказал Ерёмин. Отмечается, что завод «Азовсталь» является...