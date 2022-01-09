Telegram пригрозили гигантскими штрафами в Германии за COVID-отрицателей

Министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью газете Bild сообщил, что руководству мессенджера Telegram грозят многомиллионные штрафы в случае продолжения несоблюдения законодательства Германии. Речь идёт о неудалении информации, распространяемой COVID-отрицателями в мессенджере. Telegram могут обязать создать в ФРГ офис, а также назначить официального представителя в Германии для юридических запросов.

Сейчас в Германии сложная обстановка — нарастают антиковидные протесты. Telegram же стал официальной площадкой для многих антиваксеров и COVID-отрицателей. Они «публикуют угрозы убийством в адрес политиков, медиков и учёных». Но у мессенджера нет офиса в стране, поэтому реакции на подобные сообщения также никакой не следует.

Наши законы распространяются и на Telegram. Поэтому Telegram должен назначить контактное лицо в Германии и создать понятный канал для сообщений о противоправном контенте, — сказал Бушман в своём интервью.

Штаб-квартира Telegram располагается в ОАЭ, и власти ФРГ вынуждены направлять все официальные юридические вопросы туда. Проблема в том, отметил министр, что обращения по поводу угроз убийством не доходят до единственного известного почтового ящика компании в Дубае.

В июле 2021 года мировой суд 422-го судебного участка Москвы оштрафовал на 5,5 млн рублей соцсеть Twitter по двум протоколам за неудаление запрещённого контента. Отмечается, что всего по состоянию на конец мая соцсети уже присудили выплатить 27,9 млн рублей по административным штрафам.