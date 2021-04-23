Телефонный разговор Путина и Байдена шокировал главу КНР

https://static.news.ru/photo/e4c3df32-a445-11eb-9e0b-96000091f725_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Китайский лидер Си Цзиньпин оказался шокирован тем, что президент США Джо Байден пригласил своего коллегу Владимира Путина на очную встречу в ходе телефонного разговора. Об этом пишет японское издание Nikkei Asian.

Журналисты отмечают, что китайский политик знает нынешнего американского лидера более десяти лет, но ему не поступало таких предложений о личной встрече. Руководитель КНР был поражён, что Баден обозначил чёткие временные рамки для проведения переговоров со своим российским коллегой.

В материале издания сообщается , что переговоры между лидерами двух стран могут пройти в июне 2021 года. Эта встреча будет очень важной для американской администрации. Вашингтон планирует достичь определённой цели и сгладить проблемы на мировой арене, которые возникли в отношениях с Россией. Это необходимо Байдену, чтобы полностью включиться в противостояние с Китаем, считают эксперты издания.

Байден и Путин провели телефонный разговор 13 апреля. В нём американский лидер предложил провести совместный саммит в ближайшие месяцы. Через день после переговоров глава Белого дома ввёл против России очередные санкции. В Кремле пока не ответили согласием, предложение Байдена рассматривается. Вместе с тем помощник президента США Джейк Салливан не смог дать окончательный ответ на вопрос, когда пройдёт саммит между лидерами двух стран. Он подчеркнул, что переговоры должны состояться так, чтобы отношения были бы продвинуты вперёд.