Телефонный разговор Путина и Байдена шокировал главу КНР

Китайский лидер Си Цзиньпин оказался шокирован тем, что президент США Джо Байден пригласил своего коллегу Владимира Путина на очную встречу в ходе телефонного разговора. Об этом пишет японское издание Nikkei Asian.
Журналисты отмечают, что китайский политик знает нынешнего американского лидера более десяти лет, но ему не поступало таких предложений о личной встрече. Руководитель КНР был поражён, что Баден обозначил чёткие временные рамки для проведения переговоров со своим российским коллегой.
В материале издания
Байден и Путин провели телефонный разговор 13 апреля. В нём американский лидер предложил провести совместный саммит в ближайшие месяцы. Через день после переговоров глава Белого дома ввёл против России очередные санкции. В Кремле пока не ответили согласием, предложение Байдена рассматривается. Вместе с тем помощник президента США Джейк Салливан не смог дать окончательный ответ на вопрос, когда пройдёт саммит между лидерами двух стран. Он подчеркнул, что переговоры должны состояться так, чтобы отношения были бы продвинуты вперёд.