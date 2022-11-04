Тела двух погибших во время давки в Сеуле россиянок отправили на родину

Фото: Андрей Ольферт/РИА Новости

Тела двух россиянок, которые погибли в Сеуле в давке во время празднования Хеллоуина, отправлены на родину, сообщило посольство РФ в Южной Корее в своем Telegram-канале. Останки еще двух жертв трагедии будут доставлены в Россию авиатранспортом.

4 ноября тела двух наших соотечественниц, трагически погибших в результате происшествия в сеульском районе Итхэвон 29 октября, при содействии посольства России в Республике Корея и корейских властей были погружены на паром в южнокорейском порту Тонхэ и отправлены в город Владивосток, — говорится в сообщении.

Дипломаты добавили, что семьи погибших получат от корейских властей денежную компенсацию в размере около $14 тысяч и $11 тысяч для возмещения расходов, связанных с транспортировкой и погребением.

Посольство также вновь выразило соболезнования семьям погибших россиянок.

Всего в результате давки в Сеуле погибли 156 человек, включая 26 иностранцев, еще 151 пострадал. 40 человек были госпитализированы. Состояние 29 из них оценивалось врачами как тяжелое. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.