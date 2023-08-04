Тела двух человек найдены на месте схода оползня в Грузии

Фото: Sebastian Barros/Global Look Press

Спасательные службы обнаружили тела двух человек в зоне схода оползня у гостиницы «Сансет Шови» в высокогорном крае Рача в Грузии, сообщили в пресс-службе МВД страны в интервью ТАСС. В настоящее время тела находятся на экспертизе. Пока неизвестно, были ли погибшие местными жителями или иностранцами, уточняется в заявлении.

Во время обработки земли спасатели нашли тела двух человек, — сказали в пресс-службе.

Оползень на территории гостиницы сошел днем в четверг, 3 августа. В результате происшествия повреждения получили мосты и дороги, ведущие к комплексу. Вертолеты погранполиции по указанию МВД сразу же направились к месту. Спасатели эвакуировали до 70 человек, которые находились в опасной зоне.

Сейчас там работают до 400 сотрудников экстренных служб, а также заместители главы МВД Иосиф Челидзе и Георгий Бутхузи и глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили. В настоящее время спасательная операция продолжается.

Недавно два человека погибли при крушении частного гидросамолета на севере Красноярского края. Трагедия произошла утром 2 августа в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.