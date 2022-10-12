Техники не нашли вмешательства третьих лиц на нефтепроводе «Дружба» Оператор Pern не нашел вины третьих лиц в разливе нефти на нефтепроводе «Дружба»

Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Польский оператор Pern не нашел вины третьих лиц в разливе нефти на трубопроводе «Дружба». Об этом говорится в сообщении компании. В настоящее время специалисты определяют причину произошедшего, в ближайшее время начнется ремонт магистрали.

После удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным вчера нефтепроводом, технические службы Pern локализировали место утечки. Из первичных выводов и способа деформации трубопровода следует, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц, — сказано в заявлении.

В настоящее время специалисты проводят подробные исследования, которые должны помочь в определении причины произошедшего и дальнейшем ремонте магистрали.

Также в Pern сообщили о начале «интенсивных работ» по мелиорации участка, «чтобы его можно было вернуть в исходное состояние». Инцидент произошел на кукурузном поле.

Разгерметизацию на нефтепроводе обнаружили в 70 километрах от Плоцка 12 октября. Местный оператор Pern сообщил, что по данной магистрали углеводороды поступают в Германию. На место выехали аварийные службы, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.

Представитель Министерства энергетики Польши Матеуш Бергер позднее сообщил, что возможной причиной утечки нефти является случайное повреждение. По его словам, нет оснований полагать, что разгерметизация произошла из-за саботажа.