Тегеран вводит запрет на передвижения по стране без теста на COVID

https://static.news.ru/photo/b8b75e92-269a-11eb-98e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/ТАСС

Жителям Ирана будет запрещено передвигаться по стране без теста на коронавирус, подтверждающего отсутствие болезни. Об этом говорится в письменном распоряжении заместителя главы Минздрава исламской республики Алирезы Раиси.

С 18 ноября запрещаются все перевозки воздушным, наземным или морским транспортом пассажиров, не предоставивших результаты теста на коронавирус, — приводит ТАСС выдержку из распоряжения.

В ведомстве отметили, что соответствующее решение было принято после заседания национального штаба Ирана по борьбе с COVID-19.

Как сообщал NEWS.ru, в Иране начались клинические испытания двух вакцин от коронавируса. Большое количество людей в стране выразили желание принять участие в испытаниях.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани анонсировал новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса в стране. Действовать они будут до тех пор, по словам иранского лидера, пока не закончится пандемия.

По последним данным статистики коронавируса в мире на 14 ноября 2020 года, лабораторно подтверждено 53 747 063 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 37 430 277, умерли от коронавируса 1 309 820 человек. По последним данным, в мире за сутки количество заболевших COVID-19 стало больше на 606 497 человек, выздоровело 222 872 человека, скончались 9025.