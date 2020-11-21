Тегеран: визит главы МИД Ирана в РФ перенесли

https://static.news.ru/photo/5bb11af2-2bff-11eb-8317-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Поездка министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан и РФ, запланированная на 23–24 ноября 2020 года, откладывается, заявил официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаеде.

Перенос поездки Зарифа в Москву и Баку связан со срочной программой правительства по проведению бюджетных заседаний, при которых обязательно присутствие всех министров, — цитирует его ТАСС.

Накануне Зариф прокомментировал президентские выборы в США. По его словам, весь мир следит за развитием событий в Соединённых Штатах и надеется, что объявивший о победе на выборах президента Джо Байден прекратит «беззаконие». По его словам, новые власти должны принять принцип многосторонности, уважения закона и сотрудничества. При этом важны действия, а не слова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иерусалим не позволит Тегерану закрепиться в военном плане и создать в Сирийской Арабской Республике (САР) плацдарм для атак на Израиль, заявил 18 ноября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Таким образом он прокомментировал ответный удар по иранским и сирийским объектам на территории САР. Армия обороны Израиля нанесла удар 18 ноября по сирийской армии и силам специального назначения «Аль-Кудс». Силы ПВО Арабской Республики были вынуждены отражать удар в небе над Дамаском.