https://static.news.ru/photo/ff21e354-3b70-11ea-9158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави отклонил претензии ряда европейских стран по поводу неоднократных нарушений ядерной сделки и сообщил, что в республике прорабатывается новый, «более эффективный» шаг по сокращению обязательств. По его словам, Иран пойдёт на него, если европейские страны не выполнят своих обязательств в рамках сделки.

Мы справедливо сбалансировали свои обязательства по соглашению на основе мер других сторон, — цитирует агентство Mehr Мусави.

Комментируя решение стран Евросоюза по запуску механизма урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Мусави заявил, что у него нет «юридической значимости».

В 2015 году Иран и «шестёрка» международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году США объявили о выходе из соглашения, в связи с чем Иран провёл поэтапное сокращение своих обязательств.

Как писал NEWS.ru, иранские власти готовы изменить свои отношения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил глава парламента страны Али Лариджани. По его словам, это произойдёт в случае, если страны Европы будут неверно, с точки зрения Тегерана, применять механизм урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.