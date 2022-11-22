Тегеран организовал встречу с Киевом по теме поставок беспилотников России IRNA: Иран организовал встречу с Украиной по теме поставок беспилотников России

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители Ирана решили провести встречу с украинскими экспертами для обсуждения вопросов о возможных поставках беспилотников России, пишет агентство IRNA. Отмечается, что идея организовать встречу появилась после публикации сообщений о предположительных поставках Москве военных дронов со стороны Тегерана. Агентство сообщает, что власти Ирана хотят обсудить этот вопрос и «избавиться от недоразумений».

После предполагаемых заявлений американской ежедневной газеты The Washington Post об использовании иранских беспилотников в украинском конфликте Иран запросил совместную экспертную встречу с украинскими властями для рассмотрения таких утверждений, — указано в материале.

Ранее сообщалось, что Тегеран и Москва якобы заключили сделку в начале ноября во время встречи в Иране. WP отметила, что в переговорах принимала участие «группа представителей российской оборонной промышленности».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее назвал фейками заявления о применении Россией иранских беспилотников на Украине. Дипломат указал на то, что действия западных делегаций по расследованию сообщений о беспилотниках, якобы поставляемых из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы всемирной организации.