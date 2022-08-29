Тегеран назвал время и место второй встречи формата «3+3» по Карабаху Посол Ирана в Азербайджане: вторая встреча «3+3» по Карабаху может пройти в Тегеране до конца 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторая встреча регионального формата «3+3» по Карабаху может пройти в Тегеране до конца 2022 года, сообщил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави журналистам. Ранее сообщалось, что встреча пройдет в Анкаре.

Предложенный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым региональный формат «3+3» (с участием Турции, России, Грузии, Ирана, Армении и Азербайджана) является хорошей возможностью региональным странам сообща реализовывать различные инициативы и согласовывать действия. Эта инициатива была очень успешная. Ожидаем, что следующая встреча пройдет до конца года уже в Иране, — заявил Мусави.

Также посол ответил на переживания азербайджанской стороны относительно строительства Зангезурского коридора (дороги, которая должна связать Нахичевань с основной частью территории Азербайджана). По его словам, в данном вопросе нет никакого противодействия со стороны Тегерана.

В международных отношениях, в дипломатии мы опираемся на один ключевой элемент, заключающийся в том, что страны не должны определять свои национальные интересы таким образом, что они будут противоречить национальным интересам других стран, соседей, — сказал посол.

Первое заседание шестисторонней платформы прошло 10 декабря в Москве. В ней приняли участие представители пяти стран, Грузия от участия отказалась из-за России.

В мае заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что ведется подготовка ко второму заседанию «3+3», проведение которого планируется до конца первого полугодия текущего года. По его словам, такой формат встреч создаёт дополнительные возможности и благоприятные условия для сотрудничества между странами Южного Кавказа.