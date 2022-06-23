ТАСС: ВСУ заминировали дамбу под Лисичанском

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Дамбу в посёлке Малорязанцево заминировали в нескольких местах вооружённые силы Украины (ВСУ), пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Отмечается, что дамба находится в нескольких километрах от Лисичанска. В настоящее время принимаются действия для пресечения любых попыток подорвать дамбу, так как это может привести в затоплению населённого пункта.

Есть оперативная информация о минировании ВСУ дамбы в нескольких местах в Малорязанцево. Сейчас предпринимаются попытки, чтобы украинские боевики дамбу не подорвали, поскольку это может грозить затоплением части посёлка, — рассказал агентству источник.

Население посёлка Малорязанцево составляет порядка 700 человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее рассказал об освобождении еще одного населённого пункта на Украине. Бойцы спецподразделений «Ахмат» совместно с союзными войсками вытеснили украинских националистов из села Катериновка. Кадыров отметил, что победа над националистами уже близка. Кадыров также отметил, что каждый день российские спецподразделения улучшают свои результаты по освобождению Донбасса.