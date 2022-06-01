ТАСС: в НАТО сочли, что у них развязаны руки в Восточной Европе Постпред США: НАТО не считает себя связанной ограничениями по силам в Восточной Европе

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Основополагающий акт Россия - НАТО теперь не влияет на принимаемые Альянсом решения относительно расстановки сил и средств в Центральной и Восточной Европе, заявила ТАСС постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она не стала уточнять, что ждёт документ в будущем.

Союзники по НАТО коллективно не считают, что Основополагающий акт Россия - НАТО теперь ограничивает принимаемые нами решения относительно расстановки сил и средств в Центральной и Восточной Европе, — заявила дипломат.

При этом она выразила мнение, что аналогичная точка зрения уже выражалась ранее руководством американской администрации. Однако Смит уклонилась от прямого ответа на просьбу уточнить, какие шаги НАТО намерена сделать в отношении документа.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что Альянс может больше не придерживаться обязательств не размещать свои силы в Центральной и Восточной Европе после начала специальной операции России на Украине. Он добавил, что военный союз теперь может размещать свой войска в Восточной Европе. Он назвал эти планы созданием «прочной позиции на восточном фланге»,