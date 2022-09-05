ТАСС: в Энергодаре прогремели три мощных взрыва

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com

В Энергодаре Запорожской области прогремели три мощных взрыва, сообщает ТАСС. Корреспондент агентства рассказал, что над городом сработали системы ПВО. В настоящее время уточняется информация о повреждениях и пострадавших.

Три сильных взрыва прогремели в городе Энергодаре в Запорожской области, предварительно, сработала ПВО. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется, — сказано в публикации.

Агентство уточняет, что несмотря на взрывы, обстановка на улицах города спокойная, в Энергодаре действует комендантский час.

Глава городской военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Волга ранее заявил, что администрация города ожидает передачи Запорожской АЭС (ЗАЭС) под полное управление России. Он добавил, что в настоящее время объект находится «под некоторым влиянием» Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) Украины.

В случае передачи станции России управление будет передано специалистам Росатома. Он отметил, что на станции в данный момент уже работают специалисты российской корпорации «Росатом».