ТАСС опроверг отключение российских СМИ в Туркмении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сайты российских новостных СМИ открываются на территории Туркмении без каких-либо ограничений, сообщает ТАСС. Утром 16 июля сообщалось, что в республике были заблокированы сайты всех СМИ из РФ.

Корреспондент агентства рассказал, что из Туркмении на текущий момент удается войти на ТАСС, РИА Новости, РБК и другие ресурсы.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в Туркмении заблокировали почти все российские новостные сайты.

Например, все сайты новостей России. ИноСМИ, РИА Новости, РБК, ТАСС, сайты телекомпаний, где идут какие-то новости, и так далее. Это были последние иностранные новостные сайты, доступ к которым оставался свободным, сейчас — нет. Учитывая, что прочие новости и до этого были недоступны, это окончательно закупоривает весь информационный поток, — говорилось в сообщении «Радио Азатлык» (Azatliq Radiosi, СМИ, исполняющее функции иноагента).

В мае стало известно, что в Туркмении была прекращена трансляция телеканалов «Россия 1» и «Звезда». Вещание было заблокировано в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников.