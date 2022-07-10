ТАСС: российский спецназ уничтожил трёх польских наёмников под Харьковом

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Военные российских сил специального назначения уничтожили не менее трёх польских наёмников около села Долгенькое в Харьковской области, пишет ТАСС со ссылкой на офицера одного из подразделений спецназа Западного военного округа. Российские военные вступили в бой после того, как был обнаружен ротный опорный пункт противника. Отмечается, что в ходе боя шестеро польских наёмников получили ранения.

При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наёмника были ликвидированы, шестеро ранены. Потом они замолчали. Возможно, реальные их потери были больше, — рассказал собеседник агентства.

По оценке офицера, на опорном пункте находились от 30 до 50 польских наёмников, которых сразу эвакуировали, чтобы скрыть их численность и вооружение.

Минобороны Украины ранее опубликовало видео, в котором бойцы ВСУ высадились на остров Змеиный, нашли брошенный с вертолёта флаг, пнули его, а лишь затем установили. Отмечается, что это та самая группа, которая чуть позже попала под ракетный обстрел российских сил во время фотосессии с украинским флагом. Украинская сторона при этом не стала упоминать этот факт в своих сводках, указав лишь, что высадка на остров прошла успешно.