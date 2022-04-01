ТАСС: переговоры России и Украины продолжатся 1 апреля в формате видеосвязи

Делегации России и Украины возобновят переговорный процесс 1 апреля, подтвердил ТАСС источник. По его словам, переговоры пройдут в формате видеоконференции, других подробностей он не привёл.

Конечно, — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будут ли сегодня продолжены переговоры РФ и Украины.

О том, что переговоры делегаций России и Украины продолжатся 1 апреля, сообщил член украинской делегации Давид Арахамия. Он отметил, что на переговорах в Турции шла речь о том, что наступила потребность встречи лидеров двух государств. При этом, по словам Арахамии, российская делегация настаивает на более согласованном проекте договора, над этим стороны сейчас и работают.

29 марта в Стамбуле состоялся первый за более чем три недели очный раунд переговоров делегаций России и Украины. По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Киев впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Москвой. Он отметил, что Украина, по сути, согласилась на принципиальные требования России об отказе вступления Киева в НАТО и неразмещении военных баз.