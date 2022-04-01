ТАСС: оперштаб планирует снять ограничения на полёты в 40 стран

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом может в ближайшее время снять ограничения на полёты примерно в 40 стран, которые ввели на фоне пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве транспорта. Эту информацию подтвердил источник в одной из крупнейших авиакомпаний. Ещё два источника из авиаотрасли также слышали об этих планах оперштаба.

На последнем заседании оперштаба было принято решение снять ограничения на полёты в порядка 40 стран, — сказал собеседник агентства.

Россия с 9 марта сняла ограничения на полёты в восемь стран, ранее введённые из-за COVID-19. Рейсы возобновили в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран. На данный момент также полностью сняты ограничения на полёты в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Южную Корею и на Кубу.

Со 2 апреля «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Иран — самолёты будут летать в Тегеран дважды в неделю. Также авиаперевозчик анонсировал регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка) с 8 апреля. Полёты будут выполняться три раза в неделю на лайнерах Airbus A330.