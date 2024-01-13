ТАСС: Госдеп подтвердил смерть американского блогера Лиры в СИЗО на Украине

Госдеп подтвердил смерть блогера Гонсало Лира, имеющего чилийское и американское гражданство, в украинском СИЗО, пишет ТАСС. О кончине 55-летнего мужчины ранее сообщил телеведущий Такер Карлсон, сославшись на отца блогера.

Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье в связи с понесенной ею утратой, — цитирует агентство американское дипведомство.

В американском внешнеполитическом ведомстве не стали давать дальнейшие комментарии, объяснив это уважением к семье покойного. Обстоятельства смерти блогера в ведомстве не привели.

Произошедшее с Лирой в украинской тюрьме американский миллиардер Илон Маск назвал ужасным событием. Таким образом он отреагировал на публикацию бизнесмена Дэвида Сакса, который раскритиковал Белый дом и обвинил Украину в смерти уроженца США. Правительство президента Владимира Зеленского он при этом назвал бандитским.