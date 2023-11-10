Евросоюз рассматривает вопрос о введении санкций против представителей палестинского движения ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября, передает ТАСС со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя ЕС в преддверии заседания глав МИД 27 стран сообщества. Руководители дипведомств встретятся 13 ноября.
Мы открыты к дальнейшим действиям в отношении ХАМАС. Это может быть включение индивидуальных лиц в черный список, — сказал собеседник журналистов.
Он отметил, что 13 ноября диппредставители оценят события в Газе и предположат, что ЕС мог бы предпринять в среднесрочной перспективе.
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявлял, что трагедия на Ближнем Востоке стала моральным провалом западной дипломатии. Он считает, что Запад приложил недостаточно усилий по достижению мира в регионе.
По его словам, страны Евросоюза лишь формально были привержены решению палестино-израильского вопроса, но при этом не составили дорожную карту, чтобы достичь результата. Сам Боррель также осуждал Израиль за авиаудары по территории сектора Газа. В политбюро ХАМАС заявляли, что с момента эскалации военного конфликта ЦАХАЛ сбросила на Газу 35 тысяч тонн взрывчатки.