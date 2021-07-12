ТАСС: делегации России и Украины скоро «сверят часы»

Делегации России и Украины в ходе переговоров проделали достаточную работу в дистанционном формате, и сейчас стороны перейдут в формат очной встречи для «сверки часов». Об этом 27 марта сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с переговорным процессом.

Заочно отработали достаточно, настало время для очной «сверки часов», — сказал собеседник агентства.

Глава российской делегации Владимир Мединский ранее сообщил, что следующий раунд переговоров России и Украины состоится 29–30 марта в очном формате. Член группы украинских переговорщиков Давид Арахамия сообщил, что встреча состоится в Турции. Арахамия в свою очередь сообщил, что новый раунд переговоров пройдёт 28–30 марта

Ранее Мединский заявил, что российская и украинская делегации в ходе переговоров сближают позиции в отношении второстепенных тем, однако по первоочередным политическим вопросам фактически топчутся на месте. Он также подчеркнул, что без демилитаризации, денацификации Украины, а также признания ею Крыма и Донбасса заключение договора об урегулировании с Киевом маловероятно.