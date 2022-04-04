ТАС: США придется заплатить за оскорбления Байдена в адрес Путина

Результаты оскорбительной дипломатии президента США Джо Байдена ещё предстоит испытать всему миру. Об этом рассказал журналист Патрик Бьюкенен в статье для издания The American Conservative. Он добавил, что Байден позволяет себе отвратительные оскорбления в адрес Владимира Путина — лидера ядерной державы, с которой у Соединённых Штатов ни разу не было прямого конфликта.

Мы уже платим свою цену. Министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли обнаружили, что их защищенные линии связи в российском правительстве отключены. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов трубку не берут, — пояснил Бьюкенен.

Публицист также обратил внимание, что в столь напряжённой обстановке такая риторика Байдена непозволительна, поскольку своими высказываниями американский президент только сводит на нет последние дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном.

26 марта во время выступления в Варшаве Джо Байден заявил о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а Владимир Путин «не может оставаться у власти». Также глава Белого дома в ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше назвал Путина «мясником».

Позже Байден сообщил, что у Вашингтона нет планов по смене руководства России. Он отметил, что не отказывается от своих слов в адрес российского лидера Владимира Путина, но уточнил, что таким образом он выражал своё возмущение.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что высказывание американского лидера в адрес Владимира Путина вызывает тревогу. По его словам, в Кремле продолжат отслеживать ситуацию и тщательно фиксировать подобные заявления.