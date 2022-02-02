Президент России Владимир Путин опередил американских политиков в понимании смены мирового порядка. Он раньше Вашингтона догадался, что мир переходит биполярного порядка ХХ века к многополярности и стремится к тому, чтобы его страна заняла лучшие позиции. Об этом обозреватель Энтони Константини написал в своей статье, опубликованной изданием The American Conservative.

Он отметил, что бывший госсекретарь США Джон Керри заблуждается, называя принципы внешней политики Москвы устаревшими. По его нению, именно Вашингтон продолжает придерживаться неактуальных представлений об окружающем мире, а Путин «не оглядывается в прошлое».

Ориентируясь на настоящее, он всегда держит будущее на периферии. Таким образом он, похоже, сделал открытие: мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке. И он маневрирует Россией, чтобы занять лучшие позиции, — написал автор.

Константини добавил, что США пропустили появление в мире новых центров влияния. К их числу относятся не только оправившаяся от кризиса Россия, но и обладающий мощным производством Китай, и ЕС с его стабильной экономикой и ядерным оружием. Они вызывают недовольство Вашингтона, поскольку он хочет возврата в 1990-е годы, когда Штаты обладали непререкаемым правом силы.

Ране американские политик неоднократно заявляли, что Путин стремится в геополитическом плане к восстановлению порядка вещей, существовавшего во времена СССР, возродить Союз и таким образом войти в историю. Такого мнение, в частности, высказывали глава госдепартамента Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд. В Кремле в ответ на это заявили, что воссоздание СССР невозможно, а сам российский лидер назвал это бессмысленным.