Танки новым приемом разбили опорный пункт ВСУ: новости СВО на утро 3 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Танковые экипажи Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и технику Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, используя новый тактический прием, сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, танкисты атаковали опорный пункт ВСУ различными типами боеприпасов в короткий промежуток времени. Первым выстрелом из 125-миллиметрового орудия управляемым боеприпасом из строя была выведена легкобронированная техника. Разгром опорного пункта и техники ВСУ российские танкисты завершили осколочными и фугасными снарядами.

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Также уничтожен командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ около Предтечино, рассказал он. Астафьев добавил, что огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Красное.

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении в ДНР. По его словам, украинские войска шли в наступление при поддержке боевых бронемашин и пикапов. В атаке участвовали 21-я и 63-я механизированные бригады ВСУ.

Фото: МО РФ

Под Кременной, в районе Серебрянского лесничества, российскими военнослужащими уничтожена диверсионная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, шестеро диверсантов были ликвидированы, еще пятеро взяты в плен.

Поддерживающие Киев страны Запада намерены использовать инцидент на Запорожской АЭС для легализации своего непосредственного участия в боевых действиях на Украине в качестве стороны конфликта. Такую версию выдвинул советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его мнению, именно для этого формируется образ России как страны, способной осуществить акт ядерного терроризма.

Политолог Владимир Брутер считает, что заявления Запада о медленном наступлении ВСУ являются пропагандой и призваны усыпить бдительность российской армии. Из-за ментальности россиян на Западе верят в успешность такого приема, сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Украина не оправдала надежд Запада, потеряв отправленную ей технику, заявил обозреватель Berliner Zeitung Франц Беки. По его словам, разочарование наступило уже через месяц после начала контрнаступления ВСУ. Беки отметил, что поддержка Украины Германией «стоила жизней и денег». Так, к 2023 году Берлин на военную поддержку Киева выделил около €5,5 млрд.

Бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства в 2024 году Майк Пенс считает, что передача Украине оперативно-тактических ракет ATACMS отвечает интересам Вашингтона. Дать Киеву то, что ему требуется, также отвечает интересам свободы, подчеркнул политик.

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что действия России в ходе спецоперации объективны, тогда как Украина допускает ошибки. По его словам, Россия пыталась заставить Украину прийти к урегулированию путем переговоров. Это прекратилось первого апреля 2022 года. С тех пор Россия руководствуется объективностью, сегодня она контролирует поле боя. Украина спешит и проигрывает, подчеркнул Риттер.

Фото: МО Украины

Перспективы для политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса в настоящее время весьма туманны из-за позиции Киева и его западных кураторов, делающих ставку на военное решение вопроса. При этом Москва всегда остается открытой для мирного решения проблемы, отметил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов.

Экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский заявил, что Запад только и ждет, чтобы восстановить отношения с Россией, несмотря на все обещания Киеву. По его словам, этому уже есть свидетельства. Ващиковский указал на потребность сотрудничества с Москвой, существующую у стран Запада. Например, хорошие отношения с Россией очень нужны ФРГ, считает депутат.

Европе и Украине следует готовиться к тяжелым временам из-за несбывшегося предсказания о России, считает обозреватель Responsible Statecraft Мэттью Блэкберн. По его словам, на Западе с начала СВО настаивали на том, что победа над Россией «предсказана звездами», но реальная ситуация свидетельствует об обратном. РФ не сломлена экономически, а российская армия успешно адаптировала свою тактику борьбы с беспилотниками, пехотой и артиллерией врага.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что ВСУ начнут второй этап контрнаступления с бомбардировок тыловых позиций российской армии в Запорожской области. Последуют обстрелы Чонгарского моста, Токмака и Мелитополя, отметил он. Дандыкин также не исключил, что в ходе второго этапа наступления ВСУ последует ядерная провокация. Речь идет о Запорожской АЭС, отметил он.

Фото: МО Украины

Ситуация на Украине представляет собой не региональный конфликт, а тотальное противостояние коллективного Запада и остального мира. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, это столкновение вызвано «диаметральной противоположностью взглядов» на развитие человеческой цивилизации и нежеланием западных государств признать, что «мир радикально изменился».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что низкие темпы контрнаступления ВСУ связаны с преимуществом, которое Россия имеет в воздухе. По мнению чиновника, ситуацию могли бы исправить поставки Западом истребителей F-16 и дальнобойного оружия.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские вооруженные силы в настоящее время наступают на четырех направлениях — Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Сватовском. Она также отметила, что на Запорожском участке линии боевого соприкосновения бойцы ВСУ сталкиваются с интенсивным сопротивлением ВС РФ.

Передача оружия ЧВК «Вагнер» подразделениям Минобороны является справедливой мерой, поскольку частную компанию спонсировало государство, заявил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, предприниматель Евгений Пригожин «пытался лишь командовать ЧВК», но все финансирование шло из госбюджета.

Германия не станет передавать Украине оружие дальнего действия, поскольку не хочет, чтобы оно использовалось ВСУ для ударов по российским территориям, подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц. Таким образом он ответил на вопрос о возможности поставок Киеву ракет Taurus с радиусом действия до 500 километров.

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