Танки грязи убоятся

Фото: nato/flickr.com

танк Леопард 2

Геополитическое и военное противостояние России и Запада, в центре которого остается конфликт на Украине, в первые недели января превращается в уравнение со многими неизвестными. Накануне намеченной на 20 января встречи контактной группы по поддержке Украины, которая пройдет на американской авиабазе Рамштайн в Германии, западные союзники не только демонстрируют решимость не сворачивать с пути военной помощи Украине, но и обещают вывести поддержку Киева на новый уровень, отправив Украине танки и бронетранспортеры.

Идущее ускоренными темпами формирование будущего американо-британо-французско-канадско-германского бронетанкового кулака, показанного Москве на полях украинских сражений — нынешних и грядущих, казалось бы, призвано подтвердить всю серьезность намерений Запада продолжать добиваться военного поражения России, которое давно приобрело для США и их союзников экзистенциальный смысл.

Однако эта демонстрация решимости становится все более сумбурной, выявляя не афишируемые разброд и шатания (зачем же выносить сор из избы), указывая на утрату целеполагания и заставляя усомниться в наличии у Запада четкой стратегии того, что, как и зачем делать на Украине и с Украиной дальше.

Фото: defenceimages/flickr.com Challenger 2

В этом смысле отставка министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, решившей покинуть свой пост, не дожидаясь намеченного на ближайшую пятницу решающего разговора с союзниками по Украине, приобретает особый символический смысл. Это не что иное, как лакмусовая бумажка. Даже если причиной отставки стали внутриполитические проблемы и личные качества фрау Ламбрехт, а не споры о том, в какой степени Германия должна участвовать в оказании помощи Киеву и должна ли она дать свое добро на поставку ему находящихся на вооружении польской армии немецких танков Leopard 2, это мало что меняет. Факт остается фактом, тенденция налицо: в силовом блоке Запада открывается предостаточно скелетов в шкафу и этот огнеупорный пуленепробиваемый шкаф набит своими тараканами.

Последние обещания предоставить тяжелую боевую технику важны, и я ожидаю в ближайшем будущем новых обещаний. Мы находимся на решающем этапе войны. Может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины — самый быстрый путь к миру, — заявил перед встречей союзников генсек НАТО Йенс Столтенберг, который будет играть в Рамштайне одну их первых скрипок, как и летящий на нее из-за океана министр обороны США Ллойд Остин.

Обратите внимание, что, рассуждая о «быстрой победе», генсек НАТО при этом призвал союзников «настраиваться на долгий конфликт». Быстрая победа, но долгий конфликт — разве это не когнитивный диссонанс?

Впрочем, наибольшее сомнение в том, что отправка Украине бронетехники в самом деле призвана переломить ситуацию на полях сражений, а не преследует другую цель, возникают при ближайшем рассмотрении того, что, собственно, намерены или могут поставить Киеву западные союзники.

Первой страной Запада, заявившей о готовности поставить Киеву полноценные тяжелые танки, стала Великобритания со своими Challenger 2. Первая партия из 14 британских танков, как ожидается, прибудет на Украину в ближайшие недели. Почему именно 14, а не больше и не меньше и будут ли еще поставки?

На этот вопрос вряд ли кто-то сможет ответить сейчас.

В свою очередь американцы свои танки M1 Abrams поставлять Киеву не спешат, уповая на то, что эти боевые машины требуют технически сложного обслуживания и специального топлива. Однако они пообещали полсотни боевых машин пехоты M2 Bradley, которые называют «убийцами танков», а также бронетранспортеры Stryker. Список всего того, что предполагается перебросить на Украину из Польши и Румынии, внешне выглядит весьма внушительно и также включает французские легкие колесные танки AMX-10 RC и собранную с миру по нитке сохранившуюся продукцию советского ВПК, включая танки Т-72.

Фото: nato/flickr.com M1 Abrams

Обращает на себя внимание и развернувшееся политическое сражение за немецкие танки Leopard 2, отправку которых должен будет благословить пытавшийся поначалу упираться канцлер Германии Олаф Шольц.

Если сложить вместе всю эту обещанную, рассматриваемую или планируемую западную помощь Киеву — много это или мало? Способно ли все это внести перелом в ход украинской военной кампании Запада, остановить новое наступление российских войск и создать условия для нового украинского контрнаступления?

Как сообщает журнал Politico, Киев со своей стороны запросил у западных партнеров около 300 танков. По оценке украинского командования, этого, якобы, должно хватить для создания перевеса, необходимого для второго успешного контрнаступления. Кроме того, посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко ранее говорил о том, что Киеву нужны «тысячи танков».

Напомним, что на вооружении армий стран Европы находится около двух тысяч танков Leopard 2. Но не отдавать же это все Киеву. В любом случае о западной помощи в таких масштабах сегодня не идет речь и в помине. А какими бы грозными ни выглядели британские или немецкие танки, две-три дюжины танков и несколько десятков БТР в придачу вряд ли способны кардинально изменить ситуацию на фронте, тем более что процесс их поставок будет растянутым во времени, а не одномоментным.

Между тем на нынешней стадии конфликта, после взятия Соледара и наступления российской армии на Артемовск, многое будут решать считаные недели и даже дни.

Эти танки горят и будут гореть, так же как остальные, — прокомментировал ожидающиеся поставки Украине танков Challenger 2 пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, на ход российской военной операции это не повлияет. До этого глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что любые поставки вооружений Украине станут законной целью для России.

В общем, в этой ситуации при всей внешней решительности Запад неизбежно встает перед сложной геостратегической дилеммой — увеличивать ли и дальше поставки бронетехники и другого оружия Украине в соответствии с запросными позициями Киева, все еще рассчитывая победить Россию, но при этом рискуя окончательно втянуться с ней в полномасштабный конфликт.

Фото: defense.gov

Или, напротив, установить определенные ограничители этой помощи, что позволило бы и дальше заявлять о решительной поддержке Киева и пытаться сохранять лицо, при этом не увязнув в украинском конфликте по уши. Весьма вероятно, что именно это мы и увидим на приближающейся встрече в Рамштайне, где будет много громких заявлений и политического пиара, но при этом выяснится, что грозные западные танки, исключая не столь многочисленные образцы, украинской грязи убоятся.