Танки Abrams даже не доедут до линии фронта: чего так боятся американцы

Фото: Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

Задним числом Вашингтон подтвердил прибытие первой партии своих танков Abrams на Украину. Точное число доехавших до Украины машин неизвестно, но всего США планируют дать Киеву 31 танк.

Батальон Abrams погоды не сделает

Тот факт, что именно сейчас на Украину пришли первые Abrams, не стал сенсацией. На американской базе в Германии давно велась подготовка украинских танковых экипажей, которых знакомили с особенностями натовской бронированной техники. К концу августа подготовка была закончена. Понятно, чтобы пропагандистский эффект не ушел в землю, подготовленные экипажи потребовалось срочно соединить с танками. Гибридная война постоянно подразумевает пиар-акции и броские информационные поводы. Теперь не исключено, что танкисты ВСУ будут на камеру целовать американскую броню, выражая высшую степень благодарности, как это уже было с немецкими танками.

Между тем американских танков хватит в лучшем случае для оснащения одного батальона. И, понятно, для линии боевого соприкосновения, растянувшейся на тысячи километров, это просто капля в море. Тут важен эффект проявленной солидарности в ситуации, когда в самих США растет недовольство тем, что из бюджета уходит так много денег на Украину. И тут прибытие танков с неслабым пиаровским шлейфом должно уверить всех, что все идет по плану.

Abrams не для атак на «зубья дракона»

Изначально натовцы опасались, что неизбежные потери техники на фронте не только развеют мифы о ее совершенстве и неуязвимости, но главное — подорвут коммерческие позиции этих орудий убийств. Ничего личного — просто бизнес. Потому-то после потери первых Leopardнемецкое телевидение спешно готовило репортажи о том, что экипажи все-таки выжили.

Британцы запретили использовать свои разрекламированные танки Challenger на передовой. Их держали на значительной дистанции от фронта и лишь время от времени использовали в качестве самоходных артиллерийских установок. А уж первый сгоревший британский танк, оснащенный якобы непробиваемой броней, вызвал в Туманном Альбионе смесь шока и удивления.

Использование «уникальных» Abrams пойдет по схожему сценарию. Притом что американских конгрессменов, опасающихся попадания в руки русских неких уникальных приборов, заверили, что техника отправится на Украину без секретных электронных блоков управления.

Так что вряд ли Abrams вскоре увидят на фронте под огнем наших ПТРК «Корнет». Тем более что грядет осенняя распутица, да и не все мосты на Украине выдержат нагрузку машины весом больше 60 тонн.

Танки не пойдут ромбом

Конечно, американские танки — опасные машины. Но, видимо, такого ажиотажа и миллионных премий, как по поводу первого подбитого Leopard, больше не будет. Первые американские танки погоды на фронте не сделают. Но, если исходить из натовских оценок затяжного конфликта, то следует помнить, что изготовлено этих машин более десяти тысяч. Немало их размещено и в Европе.

Так что отработка выведения подобных танков из строя станет важным элементом нынешнего противостояния. Тем более что каждый сгоревший Abrams — это еще и косвенный удар по предвыборной кампании Джо Байдена, который связал свое политическое будущее с конфликтом на Украине.

Читайте также:

Конфликт на Украине могут поставить на паузу: время работает на Россию

В России разработали проект атомной подлодки «Арктур»: что в ней нового

Лондон раскрыл военную тайну. Зачем британцы травят ВСУ асбестом

Атака на Севастополь: надо не перехватывать, а уничтожать места базирования