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Танкер с российскими моряками на борту подвергся нападению пиратов

16:32, 04 ноября 2020 57
Фото: Manuel Constantin/marinetraffic.com

Танкер NAFELI II, в состав экипажа которого входят россияне, был атакован пиратами в Гвинейском заливе.

Инцидент произошёл примерно в 170 километрах от берегов Нигерии. Судно шло под флагом Панамы. На его борту также находятся граждане Грузии и Украины.

О нападении сообщила компания Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности. По её сведениям, в настоящее время моряки находятся в безопасности, поскольку злоумышленник уже покинули танкер.

Ранее NEWS.ru писал, что в мае трое российских моряков попали в плен к нигерийским пиратам. Пять месяцев они находились в палаточном лагере на берегу Атлантического океана, где над ними издевались и угрожали убить. Россияне были освобождены благодаря предпринимателю Олегу Дерипаске, который заплатил за них выкуп.

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