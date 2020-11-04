Танкер с российскими моряками на борту подвергся нападению пиратов

https://static.news.ru/photo/f1c4d18c-1ea3-11eb-92c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manuel Constantin/marinetraffic.com

Танкер NAFELI II, в состав экипажа которого входят россияне, был атакован пиратами в Гвинейском заливе.

Инцидент произошёл примерно в 170 километрах от берегов Нигерии. Судно шло под флагом Панамы. На его борту также находятся граждане Грузии и Украины.

О нападении сообщила компания Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности. По её сведениям, в настоящее время моряки находятся в безопасности, поскольку злоумышленник уже покинули танкер.

Ранее NEWS.ru писал, что в мае трое российских моряков попали в плен к нигерийским пиратам. Пять месяцев они находились в палаточном лагере на берегу Атлантического океана, где над ними издевались и угрожали убить. Россияне были освобождены благодаря предпринимателю Олегу Дерипаске, который заплатил за них выкуп.