Танкер с российскими моряками на борту подвергся нападению пиратов

Танкер NAFELI II, в состав экипажа которого входят россияне, был атакован пиратами в Гвинейском заливе.
Инцидент произошёл примерно в 170 километрах от берегов Нигерии. Судно шло под флагом Панамы. На его борту также находятся граждане Грузии и Украины.
О нападении
Ранее NEWS.ru писал, что в мае трое российских моряков попали в плен к нигерийским пиратам. Пять месяцев они находились в палаточном лагере на берегу Атлантического океана, где над ними издевались и угрожали убить. Россияне были освобождены благодаря предпринимателю Олегу Дерипаске, который заплатил за них выкуп.