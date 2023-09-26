Танкам Abrams предрекли участь Leopard: новости СВО на вечер 26 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Американские танки Abrams будут гореть на Украине так же, как и остальные образцы западной техники, ранее переданной ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава государства Владимир Путин уже говорил, что танки немецкого производства «горят за милую душу», и так же будет со всеми остальными, предрек представитель Кремля.

Украинские БПЛА продолжают атаковать гражданские инфраструктурные объекты, но ВС РФ удается нейтрализовать все больше и большие беспилотников, отметил Песков. По его словам, российские военные уничтожают подавляющее число дронов и минимизируют последствия атак.

Песков также прокомментировал заявления Киева, что при атаке ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября якобы погиб командующий ЧФ Виктор Соколов. Никакой информации от Минобороны РФ о гибели адмирала не было, подчеркнул представитель Кремля.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Существует пять возможных вариантов завершения конфликта на Украине, считает политолог Сергей Марков. Первый сценарий предполагает победу России со взятием ряда крупных городов, таких как Одесса, Николаев, Запорожье, Херсон и Днепр, второй предусматривает полное поражение противника, включая падение Киева. Третий, «корейский» сценарий заключается в заморозке конфликта, четвертый — в растягивании противостояния еще на 10-20 лет, что Марков тоже считает вполне возможным. Политолог допустил и пятый вариант, при котором Россия потерпит поражение и будет вынуждена уйти с новых территорий.

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе специальной военной операции. За сутки на Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях ВСУ потеряли около 655 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские войска уничтожили пять украинских танков, семь боевых машин пехоты, четыре боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, две гаубицы «Гвоздика», орудие «Акация», две гаубицы Д-20 и одну Д-30. Средствами ПВО за сутки перехвачены пять реактивных снарядов HIMARS, управляемая авиабомба JDAM и противорадиолокационная ракета HARM. Также были сбиты 57 украинских беспилотников.

ВКС России уничтожили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. В районе Днепровского в Днепропетровской области была вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав». Кроме того, под Киселевкой в Херсонской области нанесен удар по складу боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также в районах Середины-Буды Сумской области и Кисловки Харьковской области уничтожены два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ.

Фото: United States Armed Forces/Public domain/wikipedia/commons МиГ-29 Воздушных сил Украины

Утром БПЛА самолетного типа был сбит в Белгородской области. Украинский беспилотник уничтожили дежурными силами ПВО, сообщило Минобороны РФ.

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщал утром глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал. В результате атаки часть жителей Новой Таволжанки и села Архангельское остались без света, кроме того, на территории частного домовладения сгорела хозяйственная постройка.

Днем глава Белгородчины сообщил о минометном обстреле со стороны ВСУ села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших, были повреждены частный дом, пристройка и хозпостройка.

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, в результате были обесточены семь населенных пунктов, пострадавших удалось избежать. Позже Старовойт опубликовал снимки двух украинских дронов-камикадзе, перехваченных в приграничном районе Курской области.

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, по данным представительства ДНР в СЦКК, прилеты зафиксированы в Петровском и Кировском районах. Также украинские войска выпустили по Донецку снаряды калибром 155 мм и ракеты из РСЗО. Кроме того, ВСУ обстреляли Горловку.

Военкор Юрий Котенок опубликовал снимок подбитого украинского танка Т-72М1. По его данным, боевую машину уничтожили в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что СВО показала необходимость увеличивать количество контрактников в российской армии. По его мнению, угрозы для границ РФ растут, так как Запад сохраняет агрессивную риторику и пытается решать все с позиции силы.

Леонков также считает, что необходимо существенно увеличить потенциал ВДВ России. Аналитик пояснил, что в силу своей специфики десантники должны быть «на голову выше» того уровня, который имелся до начала спецоперации. Воздушно-десантным войскам уделяется большое внимание, в их составе уже появились танки и большое количество беспилотников, подчеркнул он.

Фото: МО РФ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого вооруженного конфликта с НАТО. По словам политика, Североатлантический альянс превратился в «открыто фашистский блок типа гитлеровской оси». Медведев заверил, что Россия готова противостоять НАТО, но предрек, что результат будет достигнут с «гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945 году».

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