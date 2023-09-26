Американские танки Abrams будут гореть на Украине так же, как и остальные образцы западной техники, ранее переданной ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава государства Владимир Путин уже говорил, что танки немецкого производства «горят за милую душу», и так же будет со всеми остальными, предрек представитель Кремля.
Украинские БПЛА продолжают атаковать гражданские инфраструктурные объекты, но ВС РФ удается нейтрализовать все больше и большие беспилотников, отметил Песков. По его словам, российские военные уничтожают подавляющее число дронов и минимизируют последствия атак.
Песков также прокомментировал заявления Киева, что при атаке ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября якобы погиб командующий ЧФ Виктор Соколов. Никакой информации от Минобороны РФ о гибели адмирала не было, подчеркнул представитель Кремля.
Существует пять возможных вариантов завершения конфликта на Украине, считает политолог Сергей Марков. Первый сценарий предполагает победу России со взятием ряда крупных городов, таких как Одесса, Николаев, Запорожье, Херсон и Днепр, второй предусматривает полное поражение противника, включая падение Киева. Третий, «корейский» сценарий заключается в заморозке конфликта, четвертый — в растягивании противостояния еще на 10-20 лет, что Марков тоже считает вполне возможным. Политолог допустил и пятый вариант, при котором Россия потерпит поражение и будет вынуждена уйти с новых территорий.
Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе специальной военной операции. За сутки на Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях ВСУ потеряли около 655 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские войска уничтожили пять украинских танков, семь боевых машин пехоты, четыре боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, две гаубицы «Гвоздика», орудие «Акация», две гаубицы Д-20 и одну Д-30. Средствами ПВО за сутки перехвачены пять реактивных снарядов HIMARS, управляемая авиабомба JDAM и противорадиолокационная ракета HARM. Также были сбиты 57 украинских беспилотников.
ВКС России уничтожили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. В районе Днепровского в Днепропетровской области была вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав». Кроме того, под Киселевкой в Херсонской области нанесен удар по складу боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также в районах Середины-Буды Сумской области и Кисловки Харьковской области уничтожены два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ.
Утром БПЛА самолетного типа был сбит в Белгородской области. Украинский беспилотник уничтожили дежурными силами ПВО, сообщило Минобороны РФ.
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщал утром глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал. В результате атаки часть жителей Новой Таволжанки и села Архангельское остались без света, кроме того, на территории частного домовладения сгорела хозяйственная постройка.
Днем глава Белгородчины сообщил о минометном обстреле со стороны ВСУ села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших, были повреждены частный дом, пристройка и хозпостройка.
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, в результате были обесточены семь населенных пунктов, пострадавших удалось избежать. Позже Старовойт опубликовал снимки двух украинских дронов-камикадзе, перехваченных в приграничном районе Курской области.
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, по данным представительства ДНР в СЦКК, прилеты зафиксированы в Петровском и Кировском районах. Также украинские войска выпустили по Донецку снаряды калибром 155 мм и ракеты из РСЗО. Кроме того, ВСУ обстреляли Горловку.
Военкор Юрий Котенок опубликовал снимок подбитого украинского танка Т-72М1. По его данным, боевую машину уничтожили в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении.
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что СВО показала необходимость увеличивать количество контрактников в российской армии. По его мнению, угрозы для границ РФ растут, так как Запад сохраняет агрессивную риторику и пытается решать все с позиции силы.
Леонков также считает, что необходимо существенно увеличить потенциал ВДВ России. Аналитик пояснил, что в силу своей специфики десантники должны быть «на голову выше» того уровня, который имелся до начала спецоперации. Воздушно-десантным войскам уделяется большое внимание, в их составе уже появились танки и большое количество беспилотников, подчеркнул он.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого вооруженного конфликта с НАТО. По словам политика, Североатлантический альянс превратился в «открыто фашистский блок типа гитлеровской оси». Медведев заверил, что Россия готова противостоять НАТО, но предрек, что результат будет достигнут с «гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945 году».
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