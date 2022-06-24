«Танцы с бубнами»: военкор Коц усомнился в опасности РСЗО HIMARS

Фото: Staff Sgt. Donald Holbert/Zuma\TASS

Реактивная система залпового огня HIMARS

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые получила Украина, не стоят особого внимания, заявил военный корреспондент Александр Коц «Народным Новостям». При этом он отметил, что их способность наносить дальние удары всё-таки вызывает беспокойство.

Честно говоря, мне не очень понятны «танцы с бубнами» вокруг американской РСЗО. Те же «Ураган» или «Смерч» мало чем уступают HIMARS. «Смерч» даже превосходит по тактико-техническим характеристикам: и по дальности, и по площади поражения. Другой вопрос, что американская система, помимо кассетных боеприпасов, имеет на вооружении ракеты, стреляющие на дальность до 300 км, — сказал Коц.

Он добавил, что пока США не собираются поставлять ВСУ такие дальнобойные боеприпасы. Журналист также предположил, что HIMARS будут использовать на самых активных участках фронта, чтобы не дать российским войскам окружить агломерацию Лисичанска и Северодонецка.

Военный политолог Александр Перенджиев ранее предупредил, что с HIMARS украинские военные смогут атаковать территории России и даже Москву. Но всё-таки столица хорошо защищена, средства ПВО отразят все вероятные удары, отметил он.

В свою очередь военный эксперт Павел Фельгенгауэр отметил, что американские РСЗО HIMARS смогут точно поражать российские объекты и способны выигрывать контрбатарейную борьбу у российских аналогов. Он успокоил тем, что по Подмосковью ракеты не ударят, хотя в дальнейшем украинцы могут получить и более дальнобойные боеприпасы.