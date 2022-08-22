Таможенники РФ, Азербайджана и Ирана подписали меморандум по логистике

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Таможенники Азербайджана, России и Ирана подписали меморандум, обеспечивающий непрерывность международных цепочек поставок грузов, пишет «Sputnik Азербайджан». В трехстороннем соглашении предусматривается расширение возможностей транспортного коридора по направлению Север-Юг. Также документ облегчает перевозки через таможенные пункты трех стран, включая железнодорожный транзит грузов.

Таможенники Азербайджана, России и Ирана подписали в Тегеране меморандум по обеспечению непрерывности международной цепочки поставок грузов, — сообщает агентство.

В мае «Каспийский вестник» со ссылкой на иранские СМИ писал о том, что Азербайджан и Иран подписали три протокола о партнерстве в сфере таможни. Соглашение заключил министр таможни Ирана Али-Реза Мокаддаси с председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафаром Мехтиевым.

Мокаддаси уточнил, что 13 статей протоколов поспособствуют развитию и координации сотрудничества, а также ускорят совершение экономических операций и таможенных процедур. По его словам, в документах достигнуто соглашение о трехстороннем транзите между Ираном, Азербайджаном и Россией.

Ранее стало известно, что правительства Азербайджана и Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей — транспортного коридора между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахичеванской АР через территорию Ирана. В соответствии с документом, будет запущено железнодорожное и автомобильное сообщение, а также организованы линии связи и электроснабжения.