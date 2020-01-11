https://static.news.ru/photo/e6939222-3523-11ea-90c6-fa163e074e61_660.jpg Тамаз Гогия Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии переизбрала Тамаза Гогию главой избиркома.

Об этом сообщила пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа, По её словам, члены комиссии проголосовали за кандидатуру Гогии единогласно.

Единогласно члены избирательной комиссия в очередной раз подтвердили полномочия Гогии Тамаза, — сказала она.

10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе действующего лидера республики Рауля Хаджимбы. Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что представители избиркома не смогли присутствовать на последнем заседании суда по вопросу о законности итогов президентских выборов, так как получили извещения только за час до его начала. В связи с этим произошедшее можно считать процессуальным нарушением.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Абхазии 22 марта пройдут внеочередные выборы президента страны.