СМИ: талибы объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана

Талибы (запрещённое в России террористическое движение) заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана. Об этом сообщает АР.

Боевики движения «Талибан» до этого вошли в президентский дворец в Кабуле. Охрана не оказала им никакого сопротивления, передал телеканал Al Arabiya.

По данным журналистов, боевики без боя вошли в столицу. В Кабуле они заняли президентский дворец. Талибы подчеркнули, что в стране не будет переходного правительства. Они ожидают полной передачи власти.

Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани после занятия Кабула боевиками движения «Талибан» отправился в Таджикистан, после чего переедет в третью страну.

Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла в своём видеообращении к населению подтвердил, что Гани покинул страну. При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех подчеркнул, что «никогда не преклонится» перед талибами.