Талибы заявили о скором мирном соглашении с сопротивлением

Представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид сообщил о том, что в ближайшее время будет достигнуто мирное соглашение с провинцией Панджшер, где на данный момент находятся силы сопротивления. Об этом он заявил в интервью телеканалу Shamshad News.

По данным движения, сейчас ведутся переговоры со старейшинами и влиятельными лицами.

Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать, — заявил Муджахид.

Ранее сообщалось, что полевой командир Ахмад Масуд — младший вскоре может капитулировать под натиском боевиков «Талибана» в афганской провинции Панджшер. Источник рассказал, что силы сопротивления не имеют какой-либо существенной международной поддержки, а без неё нет никакого смысла противостоять «Талибану».

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.