Талибы заявили о готовности возобновить авиасообщение с Россией

Сторонники движения «Талибан» (запрещено в РФ) заявили о готовности возобновления авиасообщения с Россией и Турцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя политофиса движения Сухейль Шахин. Рейсы в Афганистан были остановлены после того, как талибы пришли к власти в стран.

Да, мы хотим, чтобы авиасообщение возобновилось с обеими странами. Я не знаю подробностей о дате возобновления, но мы хотим, чтобы эти рейсы начались, — отметил Шахин.

При этом представитель талибов затруднился ответить на вопрос об ожиданиях талибами гуманитарной помощи Афганистану от России и Турции.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.