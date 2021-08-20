Талибы заявили о движении своих сторонников к Панджшеру

«Талибан» (запрещён в России) заявил о «сотнях» сторонников движения, направляющихся к Панджшеру. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание движения) в Twitter.

Сотни бойцов «Исламского эмирата» направляются в сторону провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, поскольку местные власти отказались передать контроль над регионом мирным путём, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее талибы поставили ультиматум лидеру панджшерского сопротивления Ахмаду Масуду. Он должен был в течение четырёх часов сдаться движению «Талибан». Полевой командир отказался это сделать. К нему прибывают тысячи сторонников недовольных захватом власти в стране экстремистами.

Масуд отказался сдаваться и призвал к формированию «всеобъемлющего» правительства. Он предупредил, что война на территории страны будет неизбежна, если талибы не поддержат диалог.